Il Nasdaq-100 chiude a 24.239,57 punti

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,77%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 24.239,57 punti.
