Milano
17:35
42.662
-0,60%
Nasdaq
21:53
24.283
+0,95%
Dow Jones
21:53
46.275
+1,14%
Londra
17:35
9.540
+0,13%
Francoforte
17:35
23.092
-0,80%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 22.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,77%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,77%
Il Nasdaq-100 chiude a 24.239,57 punti
In breve
,
Finanza
21 novembre 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 24.239,57 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,84%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,88%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,35%
Argomenti trattati
USA
(441)
·
Nasdaq 100
(133)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,95%
Altre notizie
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,50%
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,43%
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,59% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,55% alle 19:30
Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83% alle 19:30
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,52% alle 19:30
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto