Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 22:00
25.237 +0,87%
Dow Jones 22:01
47.427 +0,67%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,87%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.236,94 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dello 0,87% e chiude a 25.236,94 punti.
