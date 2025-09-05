Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 22:00
23.652 +0,08%
Dow Jones 22:02
45.401 -0,48%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,48%

Il Dow Jones termina a 45.400,86 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,48%, con chiusura a 45.400,86 punti.
