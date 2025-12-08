Milano
8-dic
43.433
0,00%
Nasdaq
8-dic
25.628
-0,25%
Dow Jones
8-dic
47.739
-0,45%
Londra
8-dic
9.645
-0,23%
Francoforte
8-dic
24.046
+0,07%
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 04.32
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,45%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,45%
Il Dow Jones termina a 47.739,32 punti
In breve
,
Finanza
08 dicembre 2025 - 22.03
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,45%, con chiusura a 47.739,32 punti.
Condividi
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto