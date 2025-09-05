Milano 4-set
41.990 0,00%
Nasdaq 4-set
23.633 +0,93%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 4-set
9.217 0,00%
Francoforte 4-set
23.770 0,00%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dello 0,73% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 42.890,85 punti

Tokyo lievita dello 0,73% alle 04:50 e scambia in utile a 42.890,85 punti.
