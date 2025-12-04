Milano 3-dic
Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,47% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 50.596,24 punti

Tokyo lievita dell'1,47% alle 03:50 e scambia in utile a 50.596,24 punti.
