Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,86% alle 07:20

Il Nikkei 225 si muove a 49.087,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,86% alle 07:20
Tokyo, in perdita dello 0,86% alle 07:20, tratta in ribasso a 49.087,14 punti.
Condividi
```