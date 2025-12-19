Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,23% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 49.604,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dell'1,23% alle 07:20
Tokyo lievita dell'1,23% alle 07:20 e scambia in utile a 49.604,61 punti.
Condividi
```