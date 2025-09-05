Milano 9:10
41.999 +0,02%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:10
9.223 +0,07%
23.807 +0,16%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,91%

SSE a 3.778,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,91%
Indice SSE -0,91% a quota 3.778,95 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```