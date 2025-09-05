Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:55
23.597 -0,15%
Dow Jones 20:55
45.389 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,61% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 45.341,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,61% alle 19:30
L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,61% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 45.341,71 punti.
Condividi
```