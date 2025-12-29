Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,27% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 44.487,73 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,27% alle 16:00 e si muove appena sotto la parità a 44.487,73 punti.
