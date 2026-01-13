Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:32
25.791 +0,01%
Dow Jones 18:32
49.287 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,32% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 45.588,05 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,32% alle 16:00 e si muove appena sotto la parità a 45.588,05 punti.
