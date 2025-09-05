Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:55
23.597 -0,15%
Dow Jones 20:55
45.389 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Crolla a New York Bath & Body Works

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Bath & Body Works
Ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che tratta in perdita del 5,79% sui valori precedenti.
Condividi
```