E.ON vende la rete di distribuzione del gas nella Repubblica Ceca

E.ON

(Teleborsa) - La società energetica tedescaha firmato un accordo per la. Non sono stati svelati i dettagli finanziari dell'accordo. Gas Distribution gestisce la rete del gas nella Boemia meridionale e in alcune parti della regione di Vysocina."Questo passo ci consente dicome attori chiave e di continuare a perseguire i nostri ambiziosi obiettivi di crescita e investimento", ha dichiarato Thomas Konig, COO Networks di E.ON.Gas Distribution gestisce unacon un totale di 111.000 punti di utenza, impiega circa 120 persone e ha distribuito 2,8 TWh di gas nel 2024. GasNet gestisce una rete di 65.000 chilometri di gasdotti, ha oltre 2.200 dipendenti, serve circa 2,2 milioni di punti di utenza e ha distribuito oltre 59 TWh di gas lo scorso anno.