Difesa europea, accordo CSG–KNDS per produzione scafi di carri armati Leopard 2A8

Valore complessivo stimato di centinaia di milioni di euro.

(Teleborsa) - Tatra Defence, membro del Gruppo CSG, si è aggiudicata un contratto strategico con per la produzione degli scafi dei carri armati Leopard 2A8 in collaborazione con KNDS Deutschland.

In particolare, il contratto prevede la realizzazione di 150 scafi, con un’opzione per ulteriori 300 unità. Con un valore stimato di centinaia di milioni di euro, l’ordine rappresenta uno dei progetti più significativi che coinvolgono l’industria della difesa ceca nei principali programmi europei di difesa. In relazione all’esecuzione del contratto, TD si espanderà con due nuovi siti produttivi e creerà 300 nuovi posti di lavoro.

TD sarà responsabile della saldatura degli scafi dei Leopard 2A8, inclusa la completa fornitura dei processi tecnologici e del controllo qualità. Il progetto è associato a un ampio trasferimento di know-how e a importanti investimenti nelle infrastrutture produttive nella Repubblica Ceca.

Gli investimenti totali supereranno un miliardo di corone ceche (40 milioni di euro) e saranno destinati allo sviluppo a lungo termine delle capacità produttive dell’industria della difesa ceca.

L’ordine rientra nel più ampio coinvolgimento della Repubblica Ceca nel programma Leopard 2A8, al quale ha aderito insieme ad altri Paesi europei. Il programma è uno dei più importanti progetti di cooperazione europea nel settore della difesa attualmente in corso e contribuisce a rafforzare le capacità difensive sia della NATO sia dell’Unione Europea.

Il progetto di produzione degli scafi del Leopard 2A8 dovrebbe essere seguito da un ulteriore sviluppo della cooperazione tra il Gruppo CSG e KNDS, inclusa una possibile partecipazione alla produzione di componenti per altre piattaforme KNDS, come il sistema di ponti LEGUAN, per il quale le Forze Armate ceche hanno espresso interesse. Allo stesso tempo, è previsto un ulteriore rafforzamento della cooperazione con KNDS France, in particolare nel settore dei veicoli ruotati TITUS e di altri sistemi.
