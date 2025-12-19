Difesa europea, accordo CSG–KNDS per produzione scafi di carri armati Leopard 2A8

(Teleborsa) -, membro del Gruppo CSG, si è aggiudicata un contratto strategico con per la produzione degliin collaborazione con KNDS Deutschland.In particolare, il contratto prevede la, con un’. Con un, l’ordine rappresenta uno deiche coinvolgono l’industria dellanei principali. In relazione all’esecuzione del contratto, TD si espanderà cone creeràTD sarà responsabile della saldatura degli scafi dei Leopard 2A8, inclusa la completa fornitura dei processi tecnologici e del controllo qualità. Il progetto è associato a un ampio trasferimento di know-how e a importanti investimenti nelle infrastrutture produttive nella Repubblica Ceca.Glisupereranno un miliardo di corone ceche () e saranno destinati allo sviluppo a lungo termine delle capacità produttive dell’industria della difesa ceca.L’ordine rientra nel più ampio, al quale ha aderito insieme ad altri Paesi europei. Il programma è uno dei più importanti progetti di cooperazione europea nel settore della difesa attualmente in corso e contribuisce aIl progetto di produzione degli scafi del Leopard 2A8 dovrebbe essere seguito da un, inclusa una possibile partecipazione alla, come il sistema di ponti LEGUAN, per il quale le Forze Armate ceche hanno espresso interesse. Allo stesso tempo, è previsto un ulteriore, in particolare nel settore dei