Difesa europea, accordo CSG–KNDS per produzione scafi di carri armati Leopard 2A8

(Teleborsa) - Tatra Defence
, membro del Gruppo CSG, si è aggiudicata un contratto strategico con per la produzione degli scafi dei carri armati Leopard 2A8
in collaborazione con KNDS Deutschland.
In particolare, il contratto prevede la realizzazione di 150 scafi
, con un’opzione per ulteriori 300 unità
. Con un valore stimato di centinaia di milioni di euro
, l’ordine rappresenta uno dei progetti più significativi
che coinvolgono l’industria della difesa ceca
nei principali programmi europei di difesa
. In relazione all’esecuzione del contratto, TD si espanderà con due nuovi siti produttivi
e creerà 300 nuovi posti di lavoro
.
TD sarà responsabile della saldatura degli scafi dei Leopard 2A8, inclusa la completa fornitura dei processi tecnologici e del controllo qualità. Il progetto è associato a un ampio trasferimento di know-how e a importanti investimenti nelle infrastrutture produttive nella Repubblica Ceca.
Gli investimenti totali
supereranno un miliardo di corone ceche (40 milioni di euro
) e saranno destinati allo sviluppo a lungo termine delle capacità produttive dell’industria della difesa ceca.
L’ordine rientra nel più ampio coinvolgimento della Repubblica Ceca nel programma Leopard 2A8
, al quale ha aderito insieme ad altri Paesi europei. Il programma è uno dei più importanti progetti di cooperazione europea nel settore della difesa attualmente in corso e contribuisce a rafforzare le capacità difensive sia della NATO sia dell’Unione Europea
.
Il progetto di produzione degli scafi del Leopard 2A8 dovrebbe essere seguito da un ulteriore sviluppo della cooperazione tra il Gruppo CSG e KNDS
, inclusa una possibile partecipazione alla produzione di componenti per altre piattaforme KNDS
, come il sistema di ponti LEGUAN, per il quale le Forze Armate ceche hanno espresso interesse. Allo stesso tempo, è previsto un ulteriore rafforzamento della cooperazione con KNDS France
, in particolare nel settore dei veicoli ruotati TITUS e di altri sistemi
.