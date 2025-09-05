Energia, Di Foggia (Terna): "Il futuro della rete elettrica passa dall’Intelligenza Artificiale"

(Teleborsa) -ed. Sulla loro interconnesione, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, ha tenuto il suoall’in occasione dell’avvio del, organizzato dall’ateneo milanese in collaborazione con il King's College London. Un discorso in cui l’AD di Terna ha voluto sottolineare che il futuro della rete elettrica, della sostenibilità e perfino delle professioni legali passa dall’uso consapevole e regolato dell’Intelligenza Artificiale.L'AD ha sottolineato come il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale stia progressivamente adottando l’IA nei propri processi e operazioni. "Gli operatori neldi Terna utilizzano, per ledell’elettricità,per la stima della domanda elettrica nazionale che li supportano nell’esercizio del sistema elettrico", ha spiegato Giuseppina Di Foggia. L’Intelligenza Artificiale entra anche nelladella rete di trasmissione dell’energia. Gli algoritmi di IA, ad esempio, ci consentono di ridurre fino al 60% i tempi di elaborazione della grande mole di dati raccolti attraverso le ispezioni delle linee effettuate con i droni e gli elicotteri della nostra flotta.Anche il, la tecnologia di sensoristica distribuita lungo le linee in alta tensione, consente di monitorare il profilo termico del conduttore e, grazie a modelli di calcolo in tempo reale, permette di incrementare la capacità di trasporto dell’energia, senza costruire nuove linee.Terna investiràentro il 2028, "il valore più alto di investimenti della sua storia", ha ricordato Di Foggia. L’obiettivo è quello sostenere gli(-55% emissioni entro il 2030, rispetto al livello del 1990, e raggiungere la neutralità climatica nel 2050) e portare l’Italia a produrre almeno il 65% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030. In programma ci sono oltre 9mila chilometri di linee, l’integrazione die nuove interconnessioni con l’estero. "Dietro questi numeri, c’è l’infrastruttura dati – ha osservato Di Foggia –:elaborati ogni anno dai sistemi di controllo, tradotti in scenari e simulazioni grazie a modelli di Intelligenza Artificiale".Rivolgendosi agli studenti l’Ad di Terna ha sottolineato che iricoprono un ruolo chiave. "Dietro ogni connessione di parco eolico o fotovoltaico e di sistema di accumulo energetico, ci sono. Sarete voi a scriverne le clausole, a definire le responsabilità, a costruire i framework regolatori. Sarete voi a garantire che la tecnologia sia al servizio delle persone". ha sottolineato l’Ad di Terna spiegando che "siamo alle soglie di una": il 77% degli avvocati ritiene che l’AI avrà un impatto trasformativo sul proprio lavoro nei prossimi cinque anni, ma solo il 31% la utilizza già."Ladeve essere anche– ha rimarcato Giuseppina Di Foggia –. Significa distribuire equamente costi e benefici, proteggere le comunità vulnerabili dalla povertà energetica e garantire che gli algoritmi di Intelligenza Artificiale siano trasparenti e conformi a standard etici".Di Foggia ha poi concluso il suo intervento con unagli studenti a diventare protagonisti: "Non siete solo futuri professionisti legali, ma pionieri di un nuovo ambito normativo. Nei prossimi anni vi troverete a prendere decisioni senza potervi basare su precedenti consolidati, in contesti che potrebbero essere ambigui. È un compito difficile, ma necessario. Occorre agire con etica, intelligenza e integrità. Perché le reti elettriche diventano ogni giorno più intelligenti. E starà anche a voi scrivere le regole che le normeranno". "Ilnon è solo rispetto delle norme. È il mezzo su cui si costruiscono i", ha concluso Di Foggia.