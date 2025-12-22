Energia elettrica: consumi in crescita dell'1,7% a novembre

Terna

(Teleborsa) - Ila novembre è stato pari arispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il valore è stato raggiunto con lo stesso numero di giorni lavorativi (20) e una temperatura media inferiore di 0,5°C rispetto a quella di novembre 2024. Il dato della domanda elettrica corretto da tali effetti è pari a +1,2%.E' quanto emerge dai, la società guidata da Giuseppina Di Foggia che si occupa della gestione della rete di trasmissione nazionale., il fabbisogno nazionale è inrispetto al corrispondente periodo del 2024 (-0,4% il dato rettificato).A livello, la variazione tendenziale di novembre è risultata pari a +1,2% al, +1,8% ale +2,5% al(Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali), elaborato da Terna, che prende in esame i, ha fatto registrare unarispetto a novembre 2024: si tratta del terzo valore positivo consecutivo dopo una prima parte di anno in flessione. Correggendo il dato dall’effetto calendario, la variazione non cambia. In particolare, positivi i comparti della. Negativi i comparti della cartaria, mezzi di trasporto, ceramiche, vetrarie e chimica.In termini congiunturali, lae corretta dagli effetti di calendario e temperatura è inIn flessione la variazione congiunturale dell’indice(Indice Mensile dei Servizi), che sintetizza i(E-Distribuzione, UNARETI, A-Reti, Edyna e Deval), e che viene presentato in differita di due mesi rispetto ai dati dei consumi elettrici industriali, ha fatto registrare,, una variazione tendenzialeRispetto a settembre 2024, tutte le classi sono in aumento, eccetto commercio, finanza e assicurazione, istruzione, sanità e assistenza sociale, servizi veterinari.Tornando al bilancio mensile, ladi energia elettrica italiana è statae per la quota restante (15,6%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore delrispetto a novembre 2024. A livello progressivo, da gennaio a novembre 2025, l’import netto è in diminuzione del 7,5% rispetto ai primi undici mesi del 2024.In dettaglio, la. Le fontii hannoelettrica (era il 33,9% a novembre 2024). In aumento la fonte termica (+4,4%), eolica (+2,3%) e geotermica (+1,9%); in crescita a due cifre la fonte fotovoltaica (+13,6%). L’incremento della produzione del fotovoltaico (+273 GWh) è dovuto al contributo positivo dell’aumento di capacità in esercizio (+358 GWh) e che compensa il minor irraggiamento (-85 GWh). In diminuzione la fonte idrica (-21,5%); tale variazione è in parte conseguenza dell’elevata idraulicità registrata nel 2024.Da gennaio a novembre 2025 laè aumentata di(di cui 5.798 MW di fotovoltaico). Negli ultimi dodici mesi, la capacità installata diè aumentata di 7.067 MW (+14,3%), raggiungendo i 56.393 MW complessivi.Al 30 novembre 2025 larispetto allo stesso mese del 2024), che corrispondono a 7.276 MW di potenza nominale, e circa 872.900 sistemi di accumulo. A novembre, glidi grande taglia hanno prodotto, a conferma della rilevanza che tale tecnologia ha ormai raggiunto per la gestione del sistema in economia e sicurezza. Nel dettaglio, da gennaio a novembre la capacità di impianti utility scale è aumentata di 2.818 MWh, che corrispondono a 721 MW di potenza nominale.