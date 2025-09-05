Fondazione Fiera Milano, sistema fieristico milanese: nasce l'alleanza per il made in Italy

(Teleborsa) - Riunire attorno a un tavolo tutti gli operatori, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche, le associazioni di categoria insieme a Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Spa per promuovere un confronto sul ruolo del sistema fieristico nello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.Nasce con questo obiettivo l’“Alleanza per il Made in Italy”, iniziativa promossa da Fondazione Fiera Milano per aprire un dialogo continuativo volto ad analizzare opportunità e criticità del settore, coinvolgendo i diversi attori in un percorso comune di valorizzazione dei comparti industriali di cui le manifestazioni fieristiche sono espressione.Nel primo incontro i temi emersi hanno riguardato in modo particolare la necessità di rafforzare l’attrattività del territorio e di sviluppare una maggiore sinergia tra quest’ultimo e le manifestazioni fieristiche. È stata sottolineata anche l’importanza di un maggior coinvolgimento del settore dell’hospitality e di una più stretta integrazione con quello dei trasporti. Entrambi asset fondamentali per accrescere ancora di più la capacità ricettiva verso espositori e visitatori.Il sistema Fiera Milano sostiene infatti oltre 36 mila imprese espositrici e ospita più di 4,5 milioni di visitatoril’anno.“Il sistema fieristico milanese si conferma sempre più cuore pulsante del Made in Italy. Con questo tavolo di confronto, a cui hanno partecipato tutti gli organizzatori di fiere e le associazioni di categoria, vogliamo promuovere e mettere a disposizione, come Fondazione Fiera, strumenti utili a favorire lo sviluppo dell’intero settore. – ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano. “La Fondazione, espressione delle principali realtà territoriali istituzionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, cooperative e associative, si impegna a sostenere i comparti industriali e produttivi che trovano nelle fiere la loro massima espressione, rafforzando al contempo le manifestazioni come strumento di politica industriale soprattutto per i settori fondanti dell’economia nazionale. Settori che rappresentano l’Italia nel mondo e sono volano di internazionalizzazione per le imprese. L’obiettivo – ha infine concluso – è favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in una prospettiva di reciproca valorizzazione con il sistema fieristico.” – ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.L’“Alleanza per il Made in Italy” si inserisce in un impegno più ampio di Fondazione Fiera Milano, che non si limita a favorire il dialogo tra istituzioni, operatori e associazioni, ma mette anche a disposizione strumenti di analisi e percorsi formativi. Il Centro Studi produce ricerche e approfondimenti su fiere, congressi ed eventi, contribuendo alla diffusione della conoscenza del settore, mentre l’Accademia Fiera Milano, attraverso master e corsi, forma nuovi talenti e offre ai professionisti occasioni di specializzazione.