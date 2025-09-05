Milano 11:23
Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Bene Wacker Chemie, con un rialzo dell'1,87%.

Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Wacker Chemie suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,13. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
