Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Bene Wacker Chemie
, con un rialzo dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Wacker Chemie
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,28 Euro con tetto rappresentato dall'area 63,13. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)