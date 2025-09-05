Milano 13:30
42.081 +0,22%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:30
9.245 +0,31%
Francoforte 13:30
23.822 +0,22%

Francoforte: si concentrano le vendite su Prosiebensat.1 Media

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Prosiebensat.1 Media, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Prosiebensat.1 Media rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Prosiebensat.1 Media classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,148 Euro e primo supporto individuato a 7,963. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,333.

