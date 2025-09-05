Francoforte: si concentrano le vendite su Prosiebensat.1 Media

(Teleborsa) - Composto ribasso per Prosiebensat.1 Media
, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Prosiebensat.1 Media
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Prosiebensat.1 Media
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,148 Euro e primo supporto individuato a 7,963. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,333.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)