Generali, Mediobanca riavvia copertura con "outperform"
(Teleborsa) - L'ufficio studi di Mediobanca ha riavviato la copertura sul titolo Generali con giudizio "outperform". Il target price è stato fissato a 37 euro rispetto ai 33 euro circa delle attuali quotazioni.

Al momento le azioni stanno cedendo lo 0,37% allineandosi alla debolezza dell'intero listino milanese.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del Leone di Trieste evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Generali Assicurazioni rispetto all'indice.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 34,28 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 32,71 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della compagnia assicurativa è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 34,28.



