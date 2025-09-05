Generali, Mediobanca riavvia copertura con "outperform"

(Teleborsa) - L'ufficio studi di Mediobanca
ha riavviato la copertura sul titolo Generali
con giudizio "outperform". Il target price è stato fissato a 37 euro rispetto ai 33 euro circa delle attuali quotazioni.
Al momento le azioni stanno cedendo lo 0,37% allineandosi alla debolezza dell'intero listino milanese.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del Leone di Trieste
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Generali Assicurazioni
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 34,28 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 32,71 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della compagnia assicurativa
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 34,28.