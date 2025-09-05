Milano 11:24
42.051 +0,15%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:24
9.241 +0,26%
Francoforte 11:24
23.801 +0,13%

Italia, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Italia, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +1,8%, in aumento rispetto al precedente +1,1%.

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
