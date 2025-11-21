Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in ottobre

Vendite dettaglio Regno Unito (YoY) in ottobre
Regno Unito, Vendite dettaglio in ottobre su base annuale (YoY) +0,2%, in calo rispetto al precedente +1% (la previsione era +1,5%).
