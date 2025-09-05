Lavoro, Fipe: "Previste 75mila assunzioni a settembre"

(Teleborsa) - "Le imprese della ristorazione prevedono di assumere 75 mila lavoratori nel mese di settembre che salgono a 205 mila nel trimestre settembre-novembre a confermare che il settore non è solo il volano principale dell'occupazione nel settore turistico ma è un punto di riferimento per la crescita complessiva dell'occupazione con uno share del 15%". Questo il commento dell'suirealizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali."Sotto il profilo territoriale – prosegue l'– sono le imprese attive nelle città più grandi ad esprimere il maggiore fabbisogno di personale a cominciare da Roma, Milano e Napoli. Tra le altre città del sud si segnala Bari".