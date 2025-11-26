Miko, fatturato record di 184 milioni di euro nel 2024. Previste nuove assunzioni

(Teleborsa) -, azienda italiana produttrice del materiale Dinamica (innovativa microfibra ottenuta dalla tecnologia sviluppata dal colosso industriale giapponese Asahi Kasei, tinta e rifinita da Miko utilizzando una parte di poliestere riciclato), hae oltre 5,1 milioni di metri lineari venduti. Si tratta del risultato più significativo mai raggiunto nella storia dell'azienda, che segna una crescita del 10% rispetto al 2023. Anche il team è in crescita, arrivando a contare 172 dipendenti (di questi 120 sono operai e 52 impiegati), con nuove assunzioni previste nel 2026.Ildella microfibra Dinamica: circa il 90% della produzione è destinato a questo comparto, che veste oggi più di 100 modelli di automobili in tutto il mondo. La collaborazione con Automobili Lamborghini rappresenta una delle partnership più prestigiose e strategiche.Nel percorso di crescita, il, la nuova microfibra che debutterà nel 2027. Si tratta del progetto più ambizioso e l'investimento più significativo del biennio in corso che l'azienda lancerà nei prossimi anni. Infinity nasce come materiale monocomponente - 100% poliestere - e con una percentuale ancora maggiore di poliestere riciclato."La crescita degli ultimi anni conferma la solidità del percorso di Dinamica e il rafforzamento del nostro posizionamento nell'automotive - commenta l'- Ed è proprio in questo scenario che si inserisce Infinity, la nuova linea che lanceremo nel 2027, che rappresenta l'evoluzione naturale della nostra microfibra e che potrà assumere un ruolo strategico nel dialogo con le case automobilistiche. Parallelamente, stiamo ampliando le applicazioni di Dinamica con l'obiettivo di costruire una piattaforma di materiali in grado di integrarsi in mercati differenti, mantenendo qualità, tecnologia e sostenibilità come elementi distintivi di Miko".