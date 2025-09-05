Milano 13:31
42.080 +0,21%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:31
9.245 +0,31%
Francoforte 13:32
23.823 +0,22%

Londra: nuovo spunto rialzista per B&M European Value Retail

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore al dettaglio di prodotti alimentari e beni generali, che lievita del 2,01%.

La tendenza ad una settimana di B&M European Value Retail è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da B&M European Value Retail restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 2,395 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 2,36. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 2,336, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
