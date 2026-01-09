Milano 13:40
45.681 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:40
10.099 +0,54%
Francoforte 13:40
25.232 +0,42%

Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group
Rialzo marcato per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.
Condividi
```