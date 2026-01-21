Londra: in calo Admiral Group

società assicurativa

FTSE 100

Admiral Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,41%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 30,54 sterline, mentre i supporti sono stimati a 29,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 31,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)