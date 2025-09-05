Milano 11:25
42.048 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:25
9.241 +0,26%
Francoforte 11:25
23.801 +0,13%

Londra: positiva la giornata per Melrose Industries

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Melrose Industries
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che lievita dell'1,90%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Melrose Industries rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,146 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,052. L'equilibrata forza rialzista di Melrose Industries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```