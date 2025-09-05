Milano 17:24
Lululemon Athletica, scendono le quotazioni a New York

Retrocede molto il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,30%.
