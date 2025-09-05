Milano 13:32
42.076 +0,21%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:32
9.245 +0,31%
Francoforte 13:32
23.822 +0,22%

Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Scambia in profit la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che lievita del 2,08%.
Condividi
```