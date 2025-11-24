Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che guadagna bene, con una variazione del 2,60%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 11,93 Euro. Supporto a 11,68. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 12,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)