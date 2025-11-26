Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che lievita del 2,69%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,33 Euro e primo supporto individuato a 12,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)