Milano 10:02
42.692 -0,02%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:03
9.621 +0,12%
Francoforte 10:02
23.484 +0,08%

Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che lievita del 2,69%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acerinox più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,33 Euro e primo supporto individuato a 12,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,63.

