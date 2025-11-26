Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Acerinox

Ibex 35

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,69%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,33 Euro e primo supporto individuato a 12,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)