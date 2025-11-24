Milano 13:39
42.274 -0,91%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:39
9.559 +0,21%
Francoforte 13:39
23.220 +0,56%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene del 2,60%.
Condividi
```