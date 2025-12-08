Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,06 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)