Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.

La tendenza ad una settimana di Acerinox è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,06 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,62.

