Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di Acerinox
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,06 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,79. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)