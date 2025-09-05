Milano 17:35
New York: giornata depressa per Constellation Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, in flessione del 3,65% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Constellation Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 289,6 USD con area di resistenza individuata a quota 309,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 281,5.

