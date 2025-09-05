New York: giornata depressa per Constellation Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita
, in flessione del 3,65% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Constellation Energy
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 289,6 USD con area di resistenza individuata a quota 309,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 281,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)