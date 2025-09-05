Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:57
23.611 -0,09%
Dow Jones 20:57
45.396 -0,49%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

New York: giornata negativa in Borsa per Bath & Body Works

Migliori e peggiori
New York: giornata negativa in Borsa per Bath & Body Works
(Teleborsa) - In forte ribasso il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che mostra un -5,79%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bath & Body Works evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bath & Body Works rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Bath & Body Works è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,41 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```