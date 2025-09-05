New York: giornata negativa in Borsa per Bath & Body Works

(Teleborsa) - In forte ribasso il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che mostra un -5,79%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bath & Body Works
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bath & Body Works
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Bath & Body Works
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,41 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)