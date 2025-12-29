Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

New York: balza in avanti Bath & Body Works

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che lievita del 2,15%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bath & Body Works evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bath & Body Works rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Bath & Body Works rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,49 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
