New York: balza in avanti Bath & Body Works

(Teleborsa) - Scambia in profit il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che lievita del 2,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bath & Body Works
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bath & Body Works
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bath & Body Works
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,49 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)