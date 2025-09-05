Milano 17:35
New York: netto calo registrato da Fastenal Company
(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che mostra un -4,46%.

Lo scenario su base settimanale di Fastenal Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di breve periodo di Fastenal Company mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 48,98 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 47,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
