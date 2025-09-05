New York: netto calo registrato da Fastenal Company

distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione

Fastenal Company

Nasdaq 100

Fastenal Company

(Teleborsa) - In forte ribasso il, che mostra un -4,46%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 48,98 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 47,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)