New York: prevalgono le vendite su Copart

(Teleborsa) - A picco il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli
, che presenta un pessimo -5,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Copart
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Copart
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,74 USD e primo supporto individuato a 46,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)