New York: prevalgono le vendite su Copart

(Teleborsa) - A picco il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che presenta un pessimo -5,32%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Copart, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Copart classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,74 USD e primo supporto individuato a 46,01. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
