Piazza Affari: prevalgono le vendite sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Profondo rosso per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 93.944,28 punti, in netto calo del 3,75%.
