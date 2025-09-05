Milano 17:26
41.623 -0,87%
Nasdaq 17:26
23.573 -0,25%
Dow Jones 17:25
45.372 -0,55%
Londra 17:25
9.206 -0,12%
Francoforte 17:25
23.579 -0,80%

New York: risultato positivo per Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Sherwin Williams
Apprezzabile rialzo per il produttore di vernici e rivestimenti, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
Condividi
```