New York: rosso per JP Morgan

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società finanziaria con sede a New York
, con una flessione del 2,46%.
Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di JP Morgan
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 302,8 USD e primo supporto individuato a 292,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 313,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)