Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 21:47
25.226 +0,39%
Dow Jones 21:47
50.133 -0,11%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: movimento negativo per JP Morgan

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società finanziaria con sede a New York, con un ribasso del 2,60%.

Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, JP Morgan è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 320,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 335,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
