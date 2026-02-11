New York: movimento negativo per JP Morgan

(Teleborsa) - Retrocede la società finanziaria con sede a New York
, con un ribasso del 2,60%.
Lo scenario su base settimanale del colosso finanziario americano
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, JP Morgan
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 320,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 335,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)