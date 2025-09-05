Oreficeria italiana, export in calo ma cresce la spinta agli investimenti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dopo un primo trimestre 2025 ancora in crescita (+2,1%), ildelè entrato in territorio negativo (-7,2%), portando l’evoluzione complessiva dei primi 6 mesi ad un calo del -2,7%. È quanto emerge dalla ricerca elaborata dalin collaborazione conpresentata a. Nel periodo gennaio-maggio ledi gioielli in oro sono state pari acon una riduzione del 16,8% in valore e del 19,4% in quantità. Pesa in particolare la "normalizzazione" dei flussi verso la: al netto di questo mercato le esportazioni avrebbero registrato una crescita del 2% in valore e sarebbero rimaste stabili in quantità.La frenata deinel settore è anche spiegata dagli alti prezzi raggiunti dalle, con l’in rialzo di circa il 35% da inizio 2025, l’di oltre il 40% e ilben del 55% (considerando le quotazioni in dollari americani, in euro le percentuali sono inferiori per la contemporanea svalutazione della valuta statunitense).La nona edizione dell’Club degli Orafi Italia – Intesa Sanpaolo ha permesso di cogliere la visione diretta degli operatori che in termini di fatturato conferma lerilevate a fine 2024 con circa un rispondente su quattro che si aspetta una crescita del fatturato nel 2025. Aumentano, invece, gli operatori che indicanoa fine 2024 la percentuale era del 21%, mentre nell’ultima rilevazione si è saliti al 30%: questa maggior propensione a investire può rappresentare una risposta all’attuale contesto competitivo che richiede un’elevata capacità di adattamento e revisione delle strategie anche come riposizionamento nei mercati internazionali.Lecontinuano ad essere legate al tema dell’andamento dellae deiche sono state indicate da più della metà del campione. Preoccupano anche le minori presenze di consumatori alto-spendenti (38%) e l’introduzione dei dazi che è stata indicata da più di un’impresa su cinque.con una quota superiore al 50% sul totale delle esportazioni dei paesi UE27. Questo consolidamento è stato possibile grazie alla buona dinamica delle esportazioni che hanno mostrato una variazione media annua tra 2019-2024 del 19% nettamente superiore ai principalicome Svizzera (3%), Turchia (13%) e Francia (1%). Buoni risultati in diversi mercati (oltre al forte incremento verso la Turchia) come Emirati Arabi (8%), Stati Uniti (12%) e Irlanda (45%), anche se si è assistito a una minore diversificazione dei mercati di sboccoL’Italia ha assunto un ruolo rilevante anche negli scambi con glie rappresenta, con una quota del 13% sulle importazioni americane, il terzo paese di approvvigionamento di gioielli in oro, dopo(24%) e(16%)Le attese delle imprese sull’e leda attuare sui mercati internazionali, raccolte attraverso un’indagine ad hoc realizzata dal Club degli Orafi Italia e Intesa Sanpaolo, mostrano un elevato interesse ad avviare nuove attività indicato dal 30% del campione con un coinvolgimento particolare verso il canale dell’(44%) e la(44%), particolarmente spiccato tra le imprese micro-piccole che si dichiarano interessate in un caso su due.Infine, aumenta l’che sono stati indicati come area di maggior interesse per potenziare l’internazionalizzazione dal 48% del campione, seguiti dagli Stati Uniti con il 39%. Questerispondono anche ai rischi derivanti dalle politiche commerciali americani che stanno portando le imprese a cercare nuovi clienti in altri mercati (38%). La qualità delle produzioni italiane resta una leva che il 31% del campione riconosce come elemento che può sostenerle a ridurre l’impatto dei dazi grazie alla minore sostituibilità dei propri beni