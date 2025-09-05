Milano 9:12
42.004 +0,03%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:12
9.221 +0,05%
23.809 +0,16%

PALLADIUM del 4/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 4/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Giornata difficile quella vissuta il 4 settembre per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 1.131,5.

Lo status tecnico del palladio perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 1.109,2. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 1.152,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 1.086,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```