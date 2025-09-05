PALLADIUM del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Giornata difficile quella vissuta il 4 settembre per il metallo prezioso, che termina in ribasso a 1.131,5.
Lo status tecnico del palladio perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 1.109,2. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 1.152,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 1.086,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)