Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti MFE B
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società media e di comunicazione italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,975 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,815. L'equilibrata forza rialzista di MFE B è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,135.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
