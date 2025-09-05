Milano
13:32
42.076
+0,21%
Nasdaq
4-set
23.633
0,00%
Dow Jones
4-set
45.621
+0,77%
Londra
13:32
9.245
+0,31%
Francoforte
13:32
23.822
+0,22%
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 13.49
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: calo per Cembre
Piazza Affari: calo per Cembre
Migliori e peggiori
,
In breve
05 settembre 2025 - 12.30
Si muove verso il basso il
produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, con una flessione dell'1,90%.
Titoli e Indici
Cembre
-0,79%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto