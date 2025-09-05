Milano 13:32
42.076 +0,21%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:32
9.245 +0,31%
Francoforte 13:32
23.822 +0,22%

Piazza Affari: calo per Cembre

Si muove verso il basso il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, con una flessione dell'1,90%.
