Milano 11:26
42.050 +0,14%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:26
9.240 +0,25%
Francoforte 11:26
23.806 +0,15%

Piazza Affari: in forte denaro STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in forte denaro STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in rialzo del 4,14%.

L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,64 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,03. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```