Piazza Affari: positiva la giornata per Juventus

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società operante nel settore del calcio professionistico
, con una variazione percentuale del 3,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Juventus
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,43%, rispetto a -2,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il grafico a breve di Juventus
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 3,082 Euro e supporto stimato a quota 2,972. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 3,192.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)